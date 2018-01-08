Günün âyet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Ocak 2018 Pazartesi 09:36
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
"Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?" (Yasin, 60)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı Türkçe Meal)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Veren el, alan elden üstündür." (Buhari)