Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?" (Yasin, 60)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı Türkçe Meal)





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Veren el, alan elden üstündür." (Buhari)