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Günün âyet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:36
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

 "Ey Âdem oğulları! Size şeytana tapmayın, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır» demedim mi?"   (Yasin, 60)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı Türkçe Meal)

ALLAH RASULÜNDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Veren el, alan elden üstündür."    (Buhari)

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:36
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. şeytan
  3. şeytana uymak
  4. verel el
  5. alan el
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