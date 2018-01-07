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Günün âyet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ocak 2018 Pazar 10:19
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ   عَنِ الْمُجْرِمِينَ   مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ   قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ   وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

"Onlar cennetler içindedir. Günahkârlara: Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? diye uzaktan uzağa sorarlar.

Onlar şöyle cevap verirler: Biz namaz kılanlardan değildik,

Yoksulu doyurmuyorduk"  (Müddessir; 40, 41, 42, 43, 44)


ALLAH RASULÜNDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Devlet başkanlarınızın en hayırlısı, sizi seven ve sizin tarafınızdan sevilen, size dua eden ve sizin duanızı alan kimselerdir. Devlet başkanlarınızın en kötüsü de, size buğzeden ve sizin buğzunuza hedef olan, size lânet eden ve lânetinizi alan kimselerdir."   (Muslim)

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:19
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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