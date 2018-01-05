Günün âyet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...05 Ocak 2018 Cuma 08:44
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır." (Mülk; 13,14)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter." (Ebu Davud)