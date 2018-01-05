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Günün âyet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Ocak 2018 Cuma 08:44
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ    أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır."  (Mülk; 13,14)

 (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜNDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kişiye günah olarak her duyduğunu söylemesi yeter."      (Ebu Davud)

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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