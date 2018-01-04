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Günün âyet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ocak 2018 Perşembe 09:23
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır." (Mülk, 2)

 Hayat, anlamsız bir var oluş olmadığı gibi ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Aksine hayat, bir hayırlı faaliyetler alanı, ölüm ise bu faaliyetlerin karşılığını bulacağımız ebedî varlık sahasına geçişi sağlayan bir dönüm noktası ve -Peygamber (s.a.)in de belirttiği gibi- bir uyarıcıdır.

 (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜNDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin...”           

(Tirmizî, Edeb, 41)

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 09:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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