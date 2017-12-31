Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ

"O gün insana, ileri götürdüğü ve geri bıraktığı ne varsa bildirilir.

Artık insan, kendi kendinin şahididir.

İsterse özürlerini sayıp döksün." (Kıyame; 1, 14,15)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dünyada iki yüzlü olanın, kıyamet gününde ateşten iki dili olacaktır.” (Ebu Dâvûd, Edep 37)