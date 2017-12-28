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Günün âyet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Aralık 2017 Perşembe 08:20
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

"Allah katında, canlıların en kötüsü kâfir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler."   (Enfal, 55)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜNDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun”   (Mecmau'z- Zevaid, c.1, s.122.)

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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