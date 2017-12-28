Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

"Allah katında, canlıların en kötüsü kâfir olanlardır. Çünkü onlar iman etmezler." (Enfal, 55)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol. Sakın beşincisi olma, helak olursun” (Mecmau'z- Zevaid, c.1, s.122.)