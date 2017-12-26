Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Kaynaşmanız için size kendi (cinsi)nizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peydâ etmesi de O'nun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır” (Rum, 21)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.”



Resûl-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı.

(Müslim, İlim 7)

Söz ve davranışlarında ileri gidip haddi aşanlar helâk oldular.”



Resûl-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı.

(Müslim, İlim 7)