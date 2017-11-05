Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Kasım 2017 Pazar 08:26
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"Biz insana, ana-babasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle taşıdı ve zahmetle doğurdu. Taşınması ile sütten kesilmesi, otuz ay sürer. Nihayet insan, güçlü çağına erip kırk yaşına varınca der ki: Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım." (Ahkaf, 15)  

 Tevhide yönelmek ve İslâm’a girmek en büyük nimettir. Allah’ın hoşnut olacağı davranışları yapmaya çabalamak, mesela Hz. Ebubekir’in yaptığı gibi kâfirlerin işkencesi altında kıvranan müminlerin kurtuluşunu sağlamak, yapılması gereken yararlı işlerdendir. Ayrıca bütün neslinin sâlih müslümanlardan olmasını istemek de, insanın yapacağı dualar arasında olmalıdır.

  (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


  ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını ziyareti yapsın! Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayır konuşsun veya sussun!”     (Buhari 13/6100)

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 08:26
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. ana babaya iyilik
  3. misafir
  4. akraba
  5. konuşmak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaman'dan istifa sinyali
    1. Kocaman'dan istifa sinyali
    2. Marmaris'te 4.2 büyüklüğünde deprem..
    3. Suudi Arabistan'da 11 prens gözaltına..
    4. Bu hafta hava nasıl olacak?
    5. İsrail'den yeni Kudüs planı
    6. Orhan Miroğlu'ndan Zülfü Livaneli'ye..
    7. Günün ayet ve hadisi
    8. Rusya'dan aynı şekilde karşılık geldi
    9. Rıdvan Dilmen o sözler sonrası özür..
    10. Kosova'da 2 Alman askerini döven Türk..
    11. Batılı konuşmacıları tokat manyağı..
    12. ByLock üzerinden 15 Temmuz mesajı
    13. Kandil üç buçuk atıyor! Terör..
    14. TFF 1.Lig'de bir ayrılık daha...
    15. Bakan Ahmet Arslan: Türk Telekom’u..
    16. Marmaris'te korkutan deprem
    17. Kocaman takım otobüsene binmedi, özel..
    18. Aykut Kocaman'a tepkiler çığ gibi..
    19. Kızılhaç yolsuzluk haberleriyle..
    20. Suudi Arabistan'da hareketli saatler
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    Gökçek'in yerine geçecek isim için yapılan yoklamadan o isim çıktı
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    ABD'nin hain 2018 planı:2 ülkeyi 7’ye bölecek
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Teröristin karısı itiraf etti: 6 ay boyunca...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...
    Darbe hakkında konuştu: Başbakan olacağımı...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 05.11.2017
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Dev şirkete FETÖ'den el konuldu
    Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
    Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi