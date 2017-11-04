Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Kasım 2017 Cumartesi 08:45
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız."   (Vakıa; 63, 64, 65)

  (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


  ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki:İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu,vereyim, duasını kabul edeyim."  (Müslim)

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 08:45
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. ekin
  3. seher
  4. dua
  5. istiğfar

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir YouTuber daha hayatını kaybetti
    1. Bir YouTuber daha hayatını kaybetti
    2. Fatih Portakal'a: Beyni önce..
    3. En çok merak edilen detay belli oldu
    4. Kontrolden çıkan otomobil koşu parkına..
    5. Türkiye ile Amerika arasındaki saat..
    6. Kadınlar erkeklerle aynı maaşı almak..
    7. Bin adet yerli otomobile talip oldular
    8. Doktorları bile şaşırttı
    9. Yerli otomobilin kalbi hazır
    10. Gümrük işlemleri anlık olarak takip..
    11. Global Yatırım Holding'ten YEKA hamlesi
    12. Darbe hakkında konuştu: Başbakan..
    13. Ali Koç'tan uyarı: Çocukların burununu..
    14. Askerlik borçlanmasının yüzde 15'i..
    15. Doğalgazın Geleceğine Köprü
    16. İş Dünyası Çin’den Vize Kolaylığı İstedi
    17. Böylesi görülmedi, cep telefonu..
    18. Denizli'de evde patlama: 5 kişi yaralı
    19. TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
    20. Şişecam genç yetenekleri arıyor
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Fırsatçılara gün doğmuştu… Cam filmi 2 dakikada nasıl sökülür… İşte cevabı
    Fırsatçılara gün doğmuştu… Cam filmi 2 dakikada nasıl sökülür… İşte cevabı
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Yalçın Topçu'dan tepki: Eşeklik yapma edepli ol
    Yalçın Topçu'dan tepki: Eşeklik yapma edepli ol

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu
    Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu