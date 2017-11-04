Günün ayet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...04 Kasım 2017 Cumartesi 08:45
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.
Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?
Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız." (Vakıa; 63, 64, 65)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki:İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu,vereyim, duasını kabul edeyim." (Müslim)