Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Şimdi bana, ektiğinizi haber verin.

Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa bitiren biz miyiz?

Dileseydik onu kuru bir çöp yapardık da şaşar kalırdınız." (Vakıa; 63, 64, 65)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki:İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu,vereyim, duasını kabul edeyim." (Müslim)