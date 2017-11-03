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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Kasım 2017 Cuma 07:47
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"Gerçek öyle değil! Kesin bilgi ile bilmiş olsaydınız, (orada) mutlaka cehennem ateşini görürdünüz. Sonra ahirette onu çıplak gözle göreceksiniz. Nihayet o gün (dünyada yararlandığınız) nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz."   (Tekasür; 5, 6, 7, 8)

  (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


  ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Allah-u Teâlâ bizden önceki kimselere Cuma gününü kaybettirdi. Dolayısıyla Yahudilerin özel günü Cumartesi, Hristiyanların özel günü Pazar oldu. Derken bizi dünyaya getirdi ve Cuma gününü Allah bize hidayet etti, gösterdi. Böylece Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerini ibadet günü kılmış oldu. İşte bunun gibi kıyamet gününde de onlar bize ittiba edecektir. Biz dünya ehlinin sonuncularıyız, kıyamet gününde ise herkesten önce lehine hüküm verilenlerin ilkleri biz olacağız’ buyurdu.”

(Müslim 856/22, Nesei 1367, İbni Mace 1083, Albânî Cami 1017)

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 07:47
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Nimetler
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  4. Cuma günü
  5. Pazar günü
  6. Cumartesi Günü
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