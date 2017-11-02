Günün ayet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...02 Kasım 2017 Perşembe 08:47
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız." (Yasin, 54)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.” (Tirmizî)