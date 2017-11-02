Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız." (Yasin, 54)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir. Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.” (Tirmizî)