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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:02
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın."   (Kaf,18)

  (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


                                                    ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam ettikçe, kalbine siyah bir nokta vurulur. Sonra bu nokta büyür ve kalbin tamamı simsiyah kesilir. Bu kimse nihayet Allah katında «yalancılar» arasına kaydedilir.”     (Muvatta)

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 09:02
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