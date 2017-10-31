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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Ekim 2017 Salı 07:41
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"Allah gökten bir su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz ki bunda dinleyen toplum için bir ibret vardır."  (Nahl, 65)                                             (Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

 Zeyd İbnu Halid (ra) anlatıyor: “Resulullah (sav) Hudeybiye’de, bize, geceleyin yağan yağmurun peşinden sabah namazı kıldırmıştı. Namaz bitince cemaatin önüne geçti ve:

“Rabbiniz ne dedi biliyor musunuz?” buyurdu. Cemaat:

“Allah ve Resûlü bilir!” dediler.

“Allah Teâla Hazretleri: Kullarımdan bir kısmı bana mü’min, bir kısmı da kafir olarak sabahladı. ‘Allah’ın fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı.’ diyen bana mü’min, yıldızları da inkar edici olarak  sabahladı. Kim de: ‘Falanca falanca yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı.’ dediyse o da bana kafir, yıldıza mü’min olarak sabaha erdi.” dedi!” buyurdular.”   (Buhari)

 

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 07:41
  1. gününayet ve hadisleri
  2. yağmur
  3. su
  4. ibret
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