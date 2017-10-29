Günün ayet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Ekim 2017 Pazar 09:01
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ
"Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah'ın katındadır." (Enfal, 28)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Mümin dil uzatıcı değildir, lânet okuyucu değildir, kötü iş yapan değildir, kötü söz söyleyen değildir." (Tirmizî)