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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:41
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامً

"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!"  (Furkan, 77)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Sabah veya akşam camiye giden kimseye, her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırla(tı)r.”    (Buhârî)

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:41
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. dua
  3. Sabah Namazı
  4. akşam namazı
  5. cami
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