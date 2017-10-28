Günün ayet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...28 Ekim 2017 Cumartesi 08:41
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامً
"(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!" (Furkan, 77)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Sabah veya akşam camiye giden kimseye, her gidişi için Allah cennette bir ikram hazırla(tı)r.” (Buhârî)