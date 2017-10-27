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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

27 Ekim 2017 Cuma 09:06
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin."  (Araf, 204) 

Gerek namaz içinde, gerekse namaz dışında Kur’an okunurken, onun manalarını iyice anlamak, öğütlerinden faydalanmak ve davranışları ona göre ayarlamak için bütün dikkatleri ona vermek ve sükût etmek gerekir.

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Din kolaylıktır. Dini aşmak isteyen kimse, ona yenik düşer. O halde, orta yolu tutunuz, en iyiyi yapmaya çalışınız, o zaman size müjdeler olsun; günün başlangıcından, sonundan ve bir miktar da geceden faydalanınız.”     (Buhârî)

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:06
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. Kur'an
  3. Din
  4. gece
  5. merhamet

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