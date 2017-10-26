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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

26 Ekim 2017 Perşembe 07:58
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ

"(Hidayet çağrısına kulak vermeyen) kâfirlerin durumu, sadece çobanın bağırıp çağırmasını işiten hayvanların durumuna benzer. Çünkü onlar sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Bu sebeple düşünmezler."  (Bakara, 171)

 170-171. âyetlerde insanların körükörüne eskiye bağlanmaları, yeni ortaya konmuş fikirlere kulak vermemeleri kötülenmiş, bu konuda doğru olanın, akılcı olarak hareket edilmesi olduğu söylenmiştir.

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."  (Müslim)

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 07:58
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. kafirler
  3. abdest
  4. günahlar
  5. hidayet
  • Mehmed Mustafa Mehmed Mustafa 3 sa önce
    Rabbim'iz günahlarımızı bağışlasın.Abdestlerimizi buna vesile kılsın.
  • alaettin alaettin 3 sa önce
    ALLAHVE RESULU DOĞRU SOYLERSUDAVAR KİYERİ VE SIRASI GELDİĞİNDEYUMUŞ ÜSLUPLAKİŞİYEBİLDİĞİN VE SIRASI GELEN KONUDAUYARIGİBİ DİNİ KONUDAAÇIKLAMA UF ATILMALI ASLA TARTIŞMA OLMADANKONULAR DAĞILMADAN VE DEKARSİDAKİLERİYANLIŞ ANLAMAYA MEYDAN VERMEDEN VE SIKMADANKONUŞULAN GÜZEL KELİMEBUNLARDAN YER EDEBİLİR
  • Abdülbaki HercanAbdülbaki Hercan4 sa önce
    Aminnn...http://www.yeniakit.com.tr/haber/milli-savas-ucagi-projesi-ilk-hedefini-vurdu-365710.html
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