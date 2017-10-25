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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

25 Ekim 2017 Çarşamba 08:32
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً

"De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir."   (İsra, 84)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Allah'tan afiyet dileyin. Zira imandan sonra hiçbir kula afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.”  (Müsned)

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 08:32
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. mizaç
  3. meşreb
  4. iş tutmak
  5. afiyet
  6. iman
  • alaettin alaettin 14 sa önce
    ALLAH VE RESULU DOĞRUYU SOYLERYARAB BİZLERE HIDAYETSIHHATAFİYET IHSANETAMIN
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