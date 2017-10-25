Günün ayet ve hadisi
Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...25 Ekim 2017 Çarşamba 08:32
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلاً
"De ki: Herkes, kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir." (İsra, 84)
(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah'tan afiyet dileyin. Zira imandan sonra hiçbir kula afiyetten daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” (Müsned)