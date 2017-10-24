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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Ekim 2017 Salı 07:27
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

 "Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim, çok cahildir."    (Ahzap, 72)

 İnsana yüklenen emanet, işlenmesinde sevab, terkinde ikab olan ibadet ve davranışlarla, akıl ve düşünce kabiliyetidir. Kulluk ve akıl emanetine riayet edilmezse, zulüm ve bilgisizliğe sapılmış olur. Bu emaneti vermekle Allah, insanı teklifleriyle sorumlu tutmuş ve böylece onu imtihan etmiştir.

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Kabirlere tefekkürle bak ve öldükten sonra dirilmekten ibret al." (Camiussağir - 1116)

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 07:27
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. emanet
  3. ibret
  4. kabirler
  5. ölüm
  • alaettin alaettin 2 sa önce
    ALLAH VE RESULU DOĞRU SOYLERSUDA VARKİ İMANIN ŞARTINIİYİ KAVRAYAMAYANHER YÖNÜYLE ÖLE PASİF KALIR AHİRET OLUP DİRİLMEYESORGUYA HESABA CEKILECEGİNE GÖNÜLDEİNANAN KOLAY KOLAY HARAM İŞLEYEMEZ SORUN ZAMANINDA GÖNÜLLERE YERLESTİRMEDİGİMİZDENKAYNAKLANIYORSONRA FETO GİBİLERİNİN ONUN BUNUN KUCAĞINA ATIYORUZ GENÇLERİ ONBES TEMMUS GİBİ AYLARI KENDİMİZE ZEMİN HAZIRLIYORUZ
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