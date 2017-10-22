Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

"O gün cehenneme «Doldun mu?» deriz. O da «Daha var mı?» der." (Kaf, 30)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin...”



(Tirmizî, Edeb, 41)