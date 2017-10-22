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Günün ayet ve hadisi

Sizler için hazırladığımız günün ayet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Ekim 2017 Pazar 07:58
Günün ayet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

"O gün cehenneme «Doldun mu?» deriz. O da «Daha var mı?» der."   (Kaf, 30)

(Meal Kaynak: T. Diyanet Vakfı)


ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

 “Allah güzeldir ve güzeli sever, cömerttir ve cömerdi sever, kerîmdir ve kerîmi sever, temizdir ve temizi sever. Evlerinizin çevresini temizleyin...”        

(Tirmizî, Edeb, 41) 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 07:58
  1. Günün ayet ve hadisi
  2. Cehennem
  3. temizlik
  • çerkezçerkez1 gün önce
    ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44âyetın anlamı kim allahın gönderdiği ile kanun yapmazsa onlar kafirdir. Günümüzde allahın kanunu yerinde liderlerin arzusu ne ise ona göre kanun yaparlarbirde müsülmanım diyorlar.
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