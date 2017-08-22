Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Ağustos 2017 Salı 08:08
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Nihayet onlardan (müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında: «Rabbim! der, beni geri gönder;"

"Ta ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım. Hayır! Bu onun ağzından çıkan (boş) bir laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır."

 Sözlükte «engel» anlamına gelen «berzah», ölüm ile başlayıp, yeniden dirilmeye kadar geçen süreyi ifade eden dinî bir terimdir.       (Mü'minun; 99, 100)                               (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Kabir, ya cennet bahçelerinden bir bahçe yahut cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır.”(Tirmizî, Kıyamet, 26)

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 08:08
  1. berzah ayeti
  2. berzah alemi
  3. kabir hayatı
  4. Kabir ya cennet
  5. Kabir ya cehennem
  • MuratMurat1 sa önce
    Allah razı olsun inşaAllah her birimiz gerekli dersleri alır ve hayatımızı Allah (CC)ve Resulullah (SAV) istikameti üzerine yaşarız
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
  1. İran gözdağı! Sadece 5 gün sürer
  2. Avrupa Birliği'nden küstah Erdoğan..
  3. Diyarbakır'da sıcak çatışma çıktı!
  4. Darbecilerin ilk işi ortaya çıktı!..
  5. TBMM: Milletvekillerine 20 bin lira..
  6. CHP'nin 2019 hedefi o 7 büyükşehir
  7. Ne olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!
  8. Diyarbakır'da şiddetli çatışma! 2..
  9. Altın fiyatları bugün ne kadar?
  10. Ev ve araba alacaklar dikkat! Büyük..
  11. Kurbanlık satışında büyük oyun! Dikkat..
  12. Amerika bombalarıyla ayağını..
  13. Başakşehir tarih yazma peşinde!..
  14. Lüks araçları görenler şaştı kaldı…..
  15. Özel ekipler geldi! Giriş çıkışlar..
  16. Şeker kutusunda Extacy'ye jandarma..
  17. Et tansiyonu yükseltir mi?
  18. Rodos'tan denize bırakılan mektup..
  19. Brent petrol 52 doları zorluyor
  20. İstanbul'da bu sabah! Poşetlediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zekai Aksakallı açıklaması
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Rusya'yı panik bastı! 'Başkenti taşıyalım'
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Koray Aydın resmen açıkladı! Teşkilatı ben kuracağım...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...
Son saniye penaltısında şov yapmak isteyen futbolcu...