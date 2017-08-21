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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:57
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onların talimatına göre halledin); bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir."   (Nisa, 59)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Allah bir millet hakkında hayır dilerse, yumuşak huylularını başlarına idareci yapar. Aralarında alimlerin (bilginlerin)sözü ve hükmü geçer. Malı ise, cömertlerine verir."

"Allah bir millet hakkında da şer dilerse, kötülerini (sefihlerini) onlara idareci yapar. Aralarında cahillerin sözü ve hükmü geçerli olur. Malı da, cimrilerine verir."

(Feyzü’l-kadir, 1/262, Hadîs No: 391)

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:57
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Nisa 59
  3. İdareciler ayeti
  4. İdareciler hadisi
  5. Yumuşak huylu idareciler
  6. Mal cömertlerde
  7. mal cimrilerde
  8. Kötü idareciler
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