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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Ağustos 2017 Pazar 08:21
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde azarlardı. Fakat O, (rızkı) dilediği ölçüde indirir. Çünkü O, kullarının haberini alandır, onları görendir." (Şura, 27)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kendisine iyilik yapılan kişinin iyilik yapana olan duası geri çevrilmez."  (Camiüssağir)

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 08:21
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. rızık genişliği
  3. bol rızık için
  4. iyilik
  5. iyiliğe dua
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