Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler." (Bakara, 123)

Şefaat, bazı şartlara bağlıdır. En önemlisi ise imandır.

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kur´an´ı okuyun. Çünkü o, kıyamet günü, okuyanlarına şefaatçı olarak gelir." (Müslim, Müsafirîn, 252)