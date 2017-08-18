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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

18 Ağustos 2017 Cuma 06:25
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Ve bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul edilmez, hiç kimseye şefaat fayda vermez. Onlar hiçbir yardım da görmezler."   (Bakara, 123)

 Şefaat, bazı şartlara bağlıdır. En önemlisi ise imandır.

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Kur´an´ı okuyun. Çünkü o, kıyamet günü, okuyanlarına şefaatçı olarak gelir."     (Müslim, Müsafirîn, 252)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 06:25
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Bakara 123. ayet
  3. şefaat
  4. hesap günü
  5. kur'an okumak
  6. Kur'an'ın şefaatı
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