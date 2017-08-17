Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

"Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"

"Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?" (Araf; 97,98)

"Size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz (günahlar) yüzündendir." (Şura 30)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. [Taberani]

"Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz" (Buhari)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur." [Hakim]

"Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır." [Deylemi]



"Zina ve faiz yaygınlaşan toplum, Allahü Teâlâ'nın azabını hak etmiş olur." [Hakim]

"Eski milletlerden bir kısmına deprem ile azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi." [Taberani]



"Allahü Teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, "Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir" buyurdu." [Beyheki]



"Peygamber efendimize, (İçinde iyilerin de bulunduğu bir ülke helak olur mu?) dendi. Cevabında, "Evet günah işlenirken, iyiler sükut ederse, hepsi helak olur) buyurdu." (Bezzar)

"Allahü Teâlâ, depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kâfirlere ise azap kılar." [İ.Asakir]