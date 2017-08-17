Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Ağustos 2017 Perşembe 06:59
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Yoksa o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"

"Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular?"  (Araf; 97,98)

"Size gelen musibet, kendi ellerinizle işlediğiniz (günahlar) yüzündendir."   (Şura 30) 

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır.   [Taberani]

"Depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz"  (Buhari)

"Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur."  [Hakim]

"Zina yayılınca depremler ve fitneler çoğalır."  [Deylemi] 

"Zina ve faiz yaygınlaşan toplum, Allahü Teâlâ'nın azabını hak etmiş olur."  [Hakim]

"Eski milletlerden bir kısmına deprem ile azap yapıldı. İyiler de helak oldu. Çünkü günah işlenirken susmuşlar, önlememişlerdi."   [Taberani]

"Allahü Teâlâ, bir meleğe, bir beldeyi yıkmasını emreder. O melek, bu beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince, Cenab-ı Hak, "Belde halkı ile onu da alt üst et! Çünkü o zat, günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir" buyurdu.[Beyheki]

"Peygamber efendimize, (İçinde iyilerin de bulunduğu bir ülke helak olur mu?) dendi. Cevabında, "Evet günah işlenirken, iyiler sükut ederse, hepsi helak olur) buyurdu."   (Bezzar)

"Allahü Teâlâ, depremleri iyilere öğüt, müminlere rahmet, kâfirlere ise azap kılar."    [İ.Asakir]

 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 06:59
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. deprem ayetleri
  3. deprem hadisleri
  4. zina yayılınca
  5. depremlerin çoğalması
  6. depremler ilahi ikaz
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstihbaratta yeni dönem... MİT Cumhurbaşkanına bağlanıyor
    1. İstihbaratta yeni dönem... MİT..
    2. 1979’dan bu yana bir ilk yaşandı
    3. Büyük operasyon… Böyle girdiler!
    4. Flaş iddia! Adil Öksüz askeri kargo..
    5. Yıldırım: 2023’e kadar 4 milyon konutu..
    6. ByLock’lu FETÖ’cü avukatın gözü hala..
    7. Doğan ve Ciner Medya’da PKK ağzı
    8. Gel vatandaş gel.. Batan Fetö’nün..
    9. Suçüstü paniği yaşıyor
    10. Korkutan açıklama geldi… ‘Sonuçları..
    11. ‘MİT’ten abimizi kurtaracağız’..
    12. Günün âyet ve hadisi
    13. 17 Ağustos depreminde gizlenen..
    14. 17 Ağustos 1999 depremini unutmadık!
    15. ABD'nin deprem silahı HAARP 17 Ağustos..
    16. 17 Ağustos'ta yaşanmış acı bir hikaye...
    17. Depreme karşı kentsel dönüşüme hızla..
    18. Beşiktaş-Bursaspor maçı için flaş karar
    19. Aykut Kocaman'dan Volkan Demirel..
    20. Selçuk İnan, bedavaya Beşiktaş'a!
    Savcı Selim Kiraz'ın katili bakın kimin kuzeni çıktı
    Savcı Selim Kiraz'ın katili bakın kimin kuzeni çıktı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    Fenerbahçeli isim FETÖ'den tutuklandı
    O isim AK Parti'deki görevinden istifa etti
    O isim AK Parti'deki görevinden istifa etti
    Silivri Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı
    Silivri Cezaevi çevresinde 'Haberci kuş' yakalandı