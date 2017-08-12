Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:09
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
"Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın." (Mearic; 11, 12, 13, 14)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"İhtiyaçlarınızı, sırrınızı saklamak suretiyle başarıya ulaştırınız. Çünkü, her nimet sahibi kıskanılır." (Taberani, Mucemu's-Sağir, 2/149)