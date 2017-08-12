Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:09
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

"Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın."   (Mearic; 11, 12, 13, 14)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"İhtiyaçlarınızı, sırrınızı saklamak suretiyle başarıya ulaştırınız. Çünkü, her nimet sahibi kıskanılır." (Taberani, Mucemu's-Sağir, 2/149)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:09
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. mearic 11. ayet
  3. günahkarlar
  4. günahın fidyesi
  5. ihtiyaç sırları
  6. nimetler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyon'da fabrikada patlama! Yaralılar var
    1. Afyon'da fabrikada patlama! Yaralılar..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Medeni diye övülen İngilizlerin yamyam..
    4. Bunu artık e-Devlet'ten yapabilirsiniz!
    5. FETÖ'yü ülkeden tamamen sildiler!..
    6. Türkiye sınırında 7 İHA ele geçirildi
    7. BM, ABD ve Kuzey Kore'yi uyardı
    8. Yalçın: Masanın Gücü Emeğin Gücü İle..
    9. 350 bin öğrenciyi buluşturanBir..
    10. Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik..
    11. Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına..
    12. Brisa, Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi..
    13. Hindistan, Müslümanları sınır dışı..
    14. Trump'tan 'Kuzey Kore'ye bir tehdit..
    15. Erdoğan tatil için konuştu,..
    16. İşte 10 proje ile dünya nüfusunu..
    17. FETÖ'nün devleti işgal etmeye kalktığı..
    18. Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu
    19. Kabul edilirse emekliye 720 TL zam..
    20. Çin safını belirledi: Saldırıyı ABD..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı