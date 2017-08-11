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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

11 Ağustos 2017 Cuma 06:40
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

"Elbiseni tertemiz tut."   (Müddessir, 4)


 "Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan, insanın apaçık düşmanıdır."  (İsra, 53)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Ashabım! Sizler mü'min kardeşlerinizin yanına varacaksınız. Binaenaleyh binek hayvanlarınıza dikkat ediniz. Kıyafet ve elbiselerinizi düzeltiniz ki; insanlar arasında parmakla gösterilecek gibi olasınız. Çünkü Allah Teâlâ, çirkinliği, çirkin söz söylemeye özenen kimseleri sevmez."     (Ebu Davut, Libas, 25)

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 06:40
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. elbiseni temiz tut
  3. Güzel söz söylemek
  4. çirkin söz
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