Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Ağustos 2017 Salı 08:35
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)  

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا 

"Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları (hemen) cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince (gerekeni yapar). Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir."  (Fatır, 45)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır.

Sahabeler:

Ya Rasulallah! Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi gelir, dediler.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

−“Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir.”   (Müslim 2843/30, Buhari 3064, Tirmizi 2715)

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 08:35
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. cehennem ateşi
  3. cehennem hadisi
  4. cehennem ayeti
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar güne nasıl başladı?
    1. Dolar güne nasıl başladı?
    2. Belçika prensi ülkeyi ayağa kaldırdı!
    3. New York'ta Metronun yenilenmesi için..
    4. Venezuela’da darbe şakşakçısı çıktılar!
    5. New York borsasında Dow Jones rekor..
    6. Meteorolojiden yağmur uyarısı!
    7. AK Parti kabul etti! Anlatamadık...
    8. Bu savaş suçu! Yok etme planı devreye..
    9. Gazeteci Yazar Selim Çoraklı'dan..
    10. ABD'den çok tehlikeli hamle! Ortadoğu..
    11. Eroini sıkıştıran pres makinesi..
    12. Vatandaş tatili 10 güne çıkardı
    13. Arabistan'dan 'hac' açıklaması!
    14. Karatay uyardı! Patatesi sakın böyle..
    15. Gülen'den 'don'lu mesaj!
    16. Vatandaşlar meydan dayağı attı…..
    17. Duyan şok oldu… Elinde sadece bu..
    18. ABD'den cevap gecikmedi: Kaçacak..
    19. Maliye Bakanlığı vergi rekortmenlerini..
    20. 60 trilyon dolarlık krize 321 milyar..
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    Bomba iddia: Kılıçdaroğlu 2019'da...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    AB'den Türkiye'ye bir şantaj daha! Ya dediğimizi...
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    Arabistan şokta! Veliaht prense suikast düzenlendi
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!
    30 yıl içinde dünya çökecek dedi silah stokladı!