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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Ağustos 2017 Pazartesi 00:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ

 "İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir."  (Rad, 29)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Ölüyü (kabre kadar) üç şey takip eder: Çoluk çocuğu, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, biri kalır. Çoluk çocuğu ve malı döner, ameli (kendisiyle) kalır.”    (Buhârî, Rikak 42; Müslim, Zühd 5)

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 00:31
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Rad 29. ayet
  3. salih amel
  4. ölüyü üç şey takip
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