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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

04 Ağustos 2017 Cuma 08:54
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

 İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin!    (Zümer, 8)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

”Öyle bir gün gelecek ki;
kafirler, aç kurtların leşe saldırdıkları gibi size saldıracaklardır. Sahabe sorar:
”Biz o gün sayıca az mı olacağız ya Rasulellah?” 
”Hayır! Aksine sayınız fazla olacak.
Ama selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. 
Zira Allah heybetinizi (korkunuzu) düşmanlarınızın kalbinden çekip alacak ve sizin kalbinize vehen yerleştirecek.”
Sahabe yine sorar: ”Vehen nedir ya Rasulallah?”
”Dünyayı sevip, ölümü kerih görmektir.(ölüm korkusu).”
(Ebu Davud)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 08:54
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Zümer Suresi 8. ayet
  3. sıkıntı
  4. vehen
  5. ölüm korkusu
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