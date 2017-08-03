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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Ağustos 2017 Perşembe 08:02
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ

 Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.  (Tevbe, 18)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

Kim Allah için bir ev inşa ederse (mescit yaparsa) Allah’ta cennet’te onun için bir ev yapar.” (Buhari, Salat 65, Müslim)

Bir kimse evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur." (Sahih-i Buhari Cilt 2,)

Mescidler yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlarda gök ehlini aydınlatırlar."  (Heysemi, Mecmeuz-Zevaid 117)

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 08:02
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Tevbe Suresi 18. ayet
  3. Cami yapmak ayeti
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