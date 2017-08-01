Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...01 Ağustos 2017 Salı 00:06
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ
"Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!" (Fatır, 3)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Elbise giyerken ve abdest alırken sağdan başlayın." (Camiussağir - 843)