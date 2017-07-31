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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:25
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

 

"1, 2, 3, 4, 5. Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.

6. O gün insanlar amellerini görmeleri (karşılığını almaları) için darmadağınık geri dönüp gelirler.

7. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.

8. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür."   (Zilzal Suresi)

 Yerin ağırlığını dışarı çıkarması birkaç türlü tefsir edilmiştir: 1. İçindeki hazineleri dışarı çıkarır, fakat onlara bakan olmaz. 2. Kabirlerdeki ölüler dirilir. 3. Yeraltındaki madenler, gazlar, yanar durumda olan lavlar dışarı fırlar.

 

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Siz kendinizden aşağı olanlara bakınız; sizden yukarı olanlara bakmayınız. Çünkü böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini küçümsememeniz için daha uygundur."    (İbni Mâce, Zühd, 9)

 
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:25
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. zilzal suresi meali
  3. nimetlerin tadı
  4. fakirlere bakmak
  5. iyilik yapan
  6. kötülük yapan
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