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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

30 Temmuz 2017 Pazar 07:54
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

"Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna (oradaki hayata) gelince, işte asıl yaşama odur. Keşke bilmiş olsalardı!"   (Ankebut, 64)

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Beş şey gelmeden evvel şu beş şeyi ganimet bilip değerlendir: 
İhtiyarlık gelip çatmadan evvel gençliğin,
Hastalıktan evvel sıhhatin,
Fakir düşmeden evvel varlıklı olmanın,
Meşguliyetten evvel boş zamanın
Ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini bil, bunların hakkını ver!” (Hâkim, Müstedrek)

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 07:54
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Ankebut suresi 64
  3. Dünya hayatı
  4. Ahiret yurdu
  5. beş şey gelmeden
  6. ihtiyarlık
  7. hastalık
  8. sağlık
  9. meşguliyet
  10. boş vakit
  11. fakirlik
  12. zenginlik
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