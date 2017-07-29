Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:56
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ
"Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.
Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir)
Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;
Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir." (Kıyame; 22, 23, 24, 25)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kul yalan söylediği zaman, meydana gelen manen kötü kokudan dolayı, melekler kendisinden bir mil uzaklaşır." (Camiussağir - 840)