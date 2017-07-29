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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:56
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ   إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ  وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ  تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

"Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl parıldayacaktır.

Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir)

Yüzler de vardır ki, o gün buruşacaktır;

Kendilerinin, bel kemiklerini kıran bir felâkete uğratılacağını sezeceklerdir."   (Kıyame; 22, 23, 24, 25)

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kul yalan söylediği zaman, meydana gelen manen kötü kokudan dolayı, melekler kendisinden bir mil uzaklaşır." (Camiussağir - 840)

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 07:56
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Parlayacak yüzler
  3. buruşacak yüzler
  4. Yalan söylemek
  5. yalan kötü koku
  6. kötü koku adana
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