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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz..

26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:55
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

"(Allah'ın emirlerini) onlara iyice açıklasın diye her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik. Artık Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Çünkü O, güç ve hikmet sahibidir."   (İbrahim, 4)

 Her peygamberin ancak kendi kavminin diliyle gönderilmiş olması, bütün insanlardan tek bir dil ile, mesela Arapça ile anlaşmalarının, yalvarıp niyazda bulunmalarının istenmediğini gösterir. Zaten bir âyet-i kerimede de konuşulan dillerin muhtelif olması dahi Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerinden sayılmıştır. Bunun yanında bu âyet-i kerimenin işaret ettiği önemli noktalardan birisi de, Hakk’a davet ile uğraşanların içinde bulundukları toplumun dilini çok iyi bilmeleri gerektiği hususudur.

            (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

 

 "(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Onlar nelerdir ya Resulullah dediler. Bunun üzerine: Allah'a şirk koşmak, sihir, Allah'ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak buyurdu."     (Buhârî, Vasâyâ, 23, Tıbb, 48; Müslim, Îmân, 144)

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 09:55
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. İbrahim Suresi 4. ayet
  3. Sapıtanlar
  4. hidayete erenler
  5. Vuslat; Hidayete Erenler
  6. İnsanı helak eden yedi şey
  7. şirk
  8. cana kıymak
  9. faiz yemek
  10. Yetim Malı Yiyenler
  11. savaştan kaçmak
  12. zina iftirası
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