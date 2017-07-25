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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz..

25 Temmuz 2017 Salı 07:13
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

"İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler."   (Maide, 32)

 Tarih boyunca dünyada İsrailoğulları savaşlar, ihtilâller, çeşitli para oyunları ve entrikalar çıkarmış, bu gibi olaylarda büyük rol oynamış, milyonlarca canın ve hesapsız servetin zayi olmasına sebep olmuşlardır.

            (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kâfir olan bir kavmi seven, onlarla dostluk kuran mümin, kıyamette o kâfirlere haşrolur."    (Taberani)


 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 07:13
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Maide 32
  3. Yahudilerle ilgili ayet
  4. cana kıymak
  5. can kurtarmak
  6. kafiri sevmek
  7. hafirlerle dost olmak
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