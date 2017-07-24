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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:31
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

"De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır."      (Maide, 60)              (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir. Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”        (Müslim, Fiten, 82)

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 00:31
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Maide 60. ayet
  3. Yahudilerle ilgili ayet
  4. Yahudilerle ilgili hadis
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