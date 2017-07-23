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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

23 Temmuz 2017 Pazar 00:51
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)   

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ                                                                                                          

"Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir."   (İsra,1)

  (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   
 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Yolculuk ancak şu üç mescidden birine olur: Benim şu mescidime, Mescidi Haram'a ve Mescidi Aksa'ya." (Müslim)

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:51
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. İsra suresi 1. ayet
  3. Miraç ayeti
  4. Mescidi Aksa
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