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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:42
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)                                                                                                                             

"Eğer insana tarafımızdan bir rahmet (nimet)  tattırır da sonra bunu ondan çekip alırsak, tamamen ümitsiz ve nankör olur."

"Eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet tattırırsak, elbette «Kötülükler benden gitti» der. Çünkü o (bunu derken)  şımarıktır, kibirlidir."  (Hud, 9,10)

  Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Allahım! Kötü ahlâklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.”   (Tirmizî, Daavât 126) 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:42
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