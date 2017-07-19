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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:15
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

"Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?"   (Yasin, 68)

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Yaşlının bedeni kuvvetten düşer. Fakat gönlü şu iki şeye karşı gençtir: Uzun yaşama arzusu ve mal sevgisi." (Camiussağir - 4971)

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:15
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Yasin 68. ayet
  3. Yaşlının bedeni
  4. uzun yaşama sevgisi
  5. mal sevgisi
  6. Kime uzun ömür verir
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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