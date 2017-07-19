Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...19 Temmuz 2017 Çarşamba 00:15
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ
"Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı?" (Yasin, 68)
(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Yaşlının bedeni kuvvetten düşer. Fakat gönlü şu iki şeye karşı gençtir: Uzun yaşama arzusu ve mal sevgisi." (Camiussağir - 4971)