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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:12
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

"Hatırla ki, kâfirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni (yurdundan) çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar (sana) tuzak kurarlarken Allah da (onlara) tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir."  (Enfal, 30)

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kıyamet günü derece bakımından insanların en kötüsü dilinden ve belâsından korkulan kimselerdir."(Camiu's-sağir)

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:12
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Tuzak kurmak
  3. Enfal suresi 30. ayet
  4. Kıyamet günün derece bakımından
  5. İnsanların en şerlisi
  6. dilinden korkmak
  7. belasından korkmak
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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