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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Temmuz 2017 Pazar 00:10
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبيلِ اللّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاء وَلَكِن لاَّ تَشْعُرُونَ

"Allah yolunda öldürülenlere «ölüler» demeyin. Bilakis onlar diridirler, lâkin siz anlayamazsınız." (Bakara, 154)

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Şehitlerkabir aleminde cennetin kapısında akan bir nehrin kıyısında yeşil bir çadırın içindedirlerRızıkları sabah akşam cennetten kendilerine gelir.” (Müsned)

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 00:10
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Şehitler
  3. Bakara suresi 154. ayet
  4. Allah yolunda öldürülenler
  5. Şehitler kabirde
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