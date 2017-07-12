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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:25
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 

"Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!"   (Bakara, 155) 

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Müslümanların dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir.” (Taberânî, el-Mu’cemu’s-sağîr, II, 131/907; Beyhakî, Şuab, VII, 361)

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 00:25
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Bakara suresi 155. ayet
  3. açlıkla denemek
  4. Fakirlikle deneme
  5. müslümanların dertleriyle
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