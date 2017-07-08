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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

 | قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ | لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ | وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ | وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ | وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ | لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ 

1, 2. (Resûlüm!) De ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza tapmam.

3. Siz de benim taptığıma tapmıyorsunuz.

4. Ben de sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

5. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.  

(Kafirun Suresi)      (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Nerede olursan ol Allah’a karşı gelmekten sakın; yaptığın kötülüğün arkasından bir iyilik yap ki bu onu yok etsin. İnsanlara karşı güzel ahlakın gereğine göre davran."    (Tirmizî, Birr, 55.)

"İman, yetmiş küsur derecedir. En üstünü “Lâ ilâhe illallah (Allah’tan başka ilah yoktur)” sözüdür, en düşük derecesi de rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmaktır. Haya da imandandır."   (Buhârî, Îmân, 3; Müslim, Îmân, 57, 58.)

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 09:07
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Kafirun Suresi
  3. kötülüğün ardından iyilik yapmak
  4. İmanın dereceleri
  5. Haya
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