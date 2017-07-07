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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

07 Temmuz 2017 Cuma 08:21
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

"....İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun; çünkü Allah'ın cezası çetindir." (Maide, 2)

 (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

''Hayırlı işler yapmakta acele ediniz! Yakında karanlık gece parçaları gibi fitneler ortaya çıkacaktır.Kişi mü'min olarak sabahlayıp, kafir olarak geceler, mü'min olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Bir parça dünya malı için dinini satar.''   (Müslim)

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 08:21
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. iyilikte yardımlaşmak
  3. günahta yardımlaşmamak
  4. düşmanlık
  5. hayırlı işlerde acele etmek
  6. dinini satmak
  7. dünya malı için
  8. kafir sabahlamak
  9. Fitne zamanı yapılması gereken
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