Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:14
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

كِرَامًا كَاتِبِينَ   يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir."  (İnfitar; 11, 12)

 

             (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)   

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dilini tutan kurtulur."  (Tirmizi) 

"Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır." (Taberani)

"İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir." (Taberani) 

"Midesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuş olur." (Deylemi])

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:14
  1. İnfitar suresi 11. ayet
  2. Günün Ayet Ve Hadisleri
  3. kiramen katibin melekleri
  4. yazıcı melekler
  5. dili tutmak
  6. dili muhafaza etmek
  7. mideyi haramdan korumak
  8. haram yememek
  9. kötülüklerden korunmak
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    1. Kararname ile ortaya çıkan acı tesadüf
    2. Alexandre Lacazette Arsenal tarihine..
    3. Van'dan acı haber geldi: 1 şehit!
    4. Japonya'da Dokuz saatte 77 cm yağış!..
    5. Ege ve Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar..
    6. Amerika: Trump ve Putin Suriye'de..
    7. 'Yemek ihalelerinde en ucuz şartının..
    8. Atletico Madrid Fernando Torres ile..
    9. Dehşet! Karısının boğazını keserek..
    10. Cumurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim..
    11. İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!
    12. Erdoğan'a suikast çağrısını bakın kim..
    13. Başbakan Binali Yıldırım Çipras ile..
    14. Lens Fenerbahçe'de oynamak istediğini..
    15. Darp ettiler! Hükümet yanlıları..
    16. Meteoroloji'den 'orman yangını'..
    17. ASELSAN 4 bankayı geçti
    18. Cenk Gönen adım adım İspanya'ya gidiyor
    19. Dolar güne kaç liradan başladı?
    20. Dolar desteği nereden buluyor
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Muhalifler: Türkiye başladığı an 20 günde PKK'yı bittiririz
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    Gezi'de gelmiştiler! Şimdi yine geldiler
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    ABD'den kritik hamle! Türkiye ve İran'ı...
    TIR’dan Amerika çıktı
    TIR’dan Amerika çıktı