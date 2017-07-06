Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

"Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir." (İnfitar; 11, 12)

(Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dilini tutan kurtulur." (Tirmizi)

"Amellerin en makbulü, dilini tutmaktır." (Taberani)



"İnsanın hatalarının, kusurlarının çoğu dilindendir." (Taberani)

"Midesini, ırzını ve dilini koruyan, bütün kötülüklerden korunmuş olur." (Deylemi])

