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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:17
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 

"Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir."             (Nisa, 1)              (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  

 

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)"   (Buhârî, Edeb, 83; Müslim, Zühd, 63.)

"Allah, sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur."   (Taberânî, el-Mu'cemü'l-Evsat, 1/275) Beyhakî,.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:17
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Nisa suresi 1. ayet
  3. akrabalık bağlarını gözetmek
  4. bir delikten iki defa sokulmak
  5. işi sağlam yapmak hadisi
  • OsmnshnOsmnshn3 dk önce
    Allah razı olsun
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