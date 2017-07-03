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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:37
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla) 

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar."   (Furkan, 44)  

 Bu gibi kimseler, akıllarına ve kendilerine ulaşan ilâhî tebliğe uymayıp sırf hissiyatına göre hareket etmeleri bakımından hayvanlara benzetilmiş; hayvanlarının hareketlerinin kendilerine verilen güç ve kabiliyetlerin yaratılış amacına uygun olmasına karşılık böyle kimselerin davranışlarının bu özellikten yoksun bulunmasından ötürü de onlardan gidişçe daha sapık oldukları belirtilmiştir.

   (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır.

Bu vasıflar şunlardır:

Konuştuğu zaman yalan söyler,

Söz verdiği zaman sözünde durmaz,

Anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, 

Düşmanlık yaptığı zaman da sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur."      (Buhari, İman 34)

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:37
  1. Günün ayet ve
  2. Günün Ayet Ve Hadisleri
  3. Furkan suresi 44. ayet
  4. Onlar hayvan gibidirler
  5. Münafıklık alametleri
  6. yalan konuşmak
  7. sözünde durmamak
  8. caymak
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