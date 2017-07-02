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Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

02 Temmuz 2017 Pazar 10:38
Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:

(Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla)

 "Yoksa sen, onların çoğunun gerçekten (söz) dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar yolca daha da sapıktırlar."  (Furkan, 44)

 Bu gibi kimseler, akıllarına ve kendilerine ulaşan ilâhî tebliğe uymayıp sırf hissiyatına göre hareket etmeleri bakımından hayvanlara benzetilmiş; hayvanlarının hareketlerinin kendilerine verilen güç ve kabiliyetlerin yaratılış amacına uygun olmasına karşılık böyle kimselerin davranışlarının bu özellikten yoksun bulunmasından ötürü de onlardan gidişçe daha sapık oldukları belirtilmiştir.  

   (Meâl Kaynak: T. Diyanet Vakfı K. Kerim Meâli)  

 ALLAH RASULÜ'NDEN  (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Kim Kur'an okur, ezberler, helal, haramına uyarsa, Allah Cennete koyar ve ailesinden cehennemlik on kişiye şefaatçi yapar." (Tirmizi)

 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:38
  1. Günün Ayet Ve Hadisleri
  2. Furkan 44
  3. kur'an okumak
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